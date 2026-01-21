L'armée syrienne est entrée mercredi dans le camp d'al-Hol où sont détenues des familles de jihadistes du groupe Etat Islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie, au lendemain du retrait sous la pression militaire des forces kurdes(FDS) de territoires qu'elles contrôlaient.
L'armée syrienne dans le camp des proches de jihadistes d'al-Hol, les Kurdes se replient
