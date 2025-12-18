L'anesthésiste Frédéric Péchier, condamné par la cour d'assises du Doubs à la réclusion à perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, va faire "appel de cette décision", annonce son avocat Randall Schwerdorffer. SONORE
L'anesthésiste Péchier va faire "appel" de sa condamnation (avocat)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro