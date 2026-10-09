L'ancien président de la République démocratique du Congo s'est exprimé ce vendredi. Une allocation dans laquelle il n'épargne pas son successeur Félix Tshisekedi.
L'ancien président congolais Joseph Kabila s'attaque au bilan de Tshisekedi
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