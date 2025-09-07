Au congrès de rentrée du parti, à Port-Marly dans les Yvelines, le patron de LR Bruno Retailleau assure qu'il est "hors de question" que la droite accepte la nomination d'un Premier ministre socialiste à Matignon."
"Hors de question" que la droite accepte la nomination d'un Premier ministre PS (Retailleau)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro