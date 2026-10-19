L'accès au Louvre était bloqué lundi par des étudiants mobilisés pour exprimer leur soutien au mouvement des lycéens et dénoncer la répression policière.
L'accès au Louvre bloqué par des étudiants en soutien au mouvement lycéen
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