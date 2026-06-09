A la Une de la presse, ce mardi 9 juin, la visite, en ce moment, de Xi Jinping en Corée du nord. La première du dirigeant chinois depuis 2019. Les efforts de Donald Trump pour en finir avec la guerre avec l’Iran, alors que les Etats-Unis s’apprêtent à accueillir le Mondial, avec le Canade et les Etats-Unis. Et un triplé magnifique signé Michael Olise pour les Bleus, face à l'Irlande du Nord.
Kim Jong-un, "la transformation miraculeuse"
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