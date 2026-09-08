De la fumée s'élève au-dessus de la capitale ukrainienne alors que la Russie a repris dans la nuit ses attaques aériennes sur Kiev, faisant au moins deux morts et huit blessés, après une suspension de trois jours à l'occasion d'une visite inédite d'émissaires américains.
Kiev: la Russie reprend ses frappes après trois jours de trêve
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