Aux Etats-Unis, le Sénat a validé la nomination de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale la plus puissante de la planète, la Fed. Pendant son mandat de 4 ans, l'un de ses défis les plus importants sera de préserver l'indépendance de l'institution face aux pressions répétées de Donald Trump qui réclame une baisse des taux. Une tâche qui s'annonce délicate, Kevin Warsh ayant été nommé par le locataire de la Maison Blanche en personne.
Kevin Warsh confirmé à la tête de la Fed
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