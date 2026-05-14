Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a apposé ses empreintes de mains pour le "Chemin des Étoiles" à Cannes, après avoir reçu une Palme d'or d'honneur lors du prestigieux festival de cinéma de la Côte d'Azur.
Cannes: Peter Jackson appose ses empreintes de mains pour le "Chemin des Étoiles"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro