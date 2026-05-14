Le Kremlin a écarté mercredi l'idée de véritables pourparlers de paix avec Kiev tant que l'armée ukrainienne n'aurait pas quitté la région orientale du Donbass, partiellement contrôlée par Moscou.
Pas de "véritables pourparlers de paix" avant le retrait ukrainien du Donbass, dit le Kremlin
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