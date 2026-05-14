Ligue 1 - Le PSG sacré champion de France après sa victoire à Lens

information fournie par France 24 • 14/05/2026 à 07:15

Le PSG a officiellement décroché le 14e titre de champion de France de son histoire après sa victoire à Lens (2-0), lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont été bousculés par leur dauphin mais ont su faire la différence grâce à des buts de Kvaratskhelia (29e) et de Mbaye dans le temps additionnel (90e+3). Ce succès permet au club de la capitale de valider un cinquième titre consécutif à une journée de la fin du championnat.