Rendez-vous avec le roi de la Jersey music : Kerchak. En trois ans seulement, il cumule plus de 500 millions de streams de ses titres et a fait la tournée des scènes européennes les plus prestigieuses (Solidays, Yard, We love Green…). En préparation de son nouvel album, Kerchak revient sur son itinéraire, de son enfance à Bois Colombes, ses racines ivoiriennes en passant par ses années d’internat dans l’Oise. Dans cet épisode, Christophe Hondelatte (Faites entrer l’accusé) et Madame Foucault (sa professeure de 3eme) livrent les vidéos surprises.
Kerchak, intelligence et bienveillance
