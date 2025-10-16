Des centaines de personnes se rassemblent à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi pour accueillir le cercueil du chef de l'opposition kényane, Raila Odinga, arrivé d'Inde, où il est décédé à 80 ans d'une probable crise cardiaque.
Kenya: le corps du leader de l'opposition Raila Odinga arrive à Nairobi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro