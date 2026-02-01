 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kendal Nezan: "le lâchage des Kurdes est une trahison des Américains"

information fournie par France 24 01/02/2026 à 22:06

En Syrie, l'accord trouvé entre le gouvernement et les FDS prévoit l'intégration progressive des forces kurdes et de leur administration au sein du nouvel Etat syrien. La reconquête fulgurante du territoire par les forces d'Ahmad al-Chaara est un véritable coup d'arrêt aux espoirs d'autonomie des Kurdes. Kendal Nezan, Président de l'Institut kurde de Paris, dénonce un "lâchage" par les Américains des Kurdes, pourtant fers de lance de la lutte contre l'organisation Etat islamique il y a 10 ans.

Proche orient
Syrie

Vidéos les + vues

1

Est de la RDC: éboulement sur un important site minier

information fournie par AFP Video 31 janv.
2

Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis

information fournie par AFP 31 janv.
4
3

En Pologne, les plages gelées de la mer Baltique attirent les touristes

information fournie par AFP Video 10:07
4

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 10:07
5
5

Pakistan : le Baloutchistan en état d'alerte après des attaques ayant fait près de 200 morts

information fournie par AFP 14:15
1
6

Pakistan: "Personne n'est en sécurité", alerte maximale après une série d'attaques

information fournie par AFP Video 17:08
7

Espagne : spectacle lumineux sur la Casa Batlló de Gaudi à Barcelone

information fournie par AFP Video 17:10
8

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 17:10
2
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 25 janv.
3

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama 26 janv.
4

Appels croissants à une enquête indépendante sur les événements de Minneapolis

information fournie par AFP 26 janv.
20
5

Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"

information fournie par AFP 27 janv.
9
6

Classe Optimum de la SNCF, Jean Castex "sidéré" par la polémique

information fournie par AFP Video 27 janv.
7

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
8

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03 janv.
3

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
4

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
6

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
7

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.
8

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank