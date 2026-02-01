En Syrie, l'accord trouvé entre le gouvernement et les FDS prévoit l'intégration progressive des forces kurdes et de leur administration au sein du nouvel Etat syrien. La reconquête fulgurante du territoire par les forces d'Ahmad al-Chaara est un véritable coup d'arrêt aux espoirs d'autonomie des Kurdes. Kendal Nezan, Président de l'Institut kurde de Paris, dénonce un "lâchage" par les Américains des Kurdes, pourtant fers de lance de la lutte contre l'organisation Etat islamique il y a 10 ans.
Kendal Nezan: "le lâchage des Kurdes est une trahison des Américains"
