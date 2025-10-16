Des bâtiments ont été touchés par des éclats d'obus mercredi après deux frappes aériennes sur Kaboul dans le cadre des affrontements avec le Pakistan voisin. "Cette maison appartient à des civils, et il y a une école à côté où certaines personnes ont également été blessées," a expliqué la police.
Kaboul : des frappes aériennes sur un immeuble font 5 morts et des blessés
