Révélé dans la saison 3 de Nouvelle École, Jyeuhair n’a laissé personne indifférent. Dans la musique depuis ses 13 ans, il a d’abord façonné des prods avant de poser sa voix. Inspiré par Lil Wayne, Eminem ou encore Busta Rhymes, il s’impose aujourd’hui comme un artiste qui bouscule les codes musicaux. Il sort l'EP "J.E.R ERA BLOCK PARTy".
Jyeuhair, un artiste sans frontières
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