Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Nina Masson et Xavier Leherpeur reviennent sur les meilleures sorties cinéma de la semaine, à commencer par "Juste une illusion", une chronique des années 80 signée Éric Toledano et Olivier Nakache. Au programme également : "La corde au cou", l'histoire vraie d'une prise d'otages aux États-Unis réalisée par l'Américain Gus Van Sant et le film turc "Hayat" de Zeki Demirkubuz, un drame sur les mariages forcés en Turquie.
"Juste une illusion", chronique des années 80 signée Éric Toledano et Olivier Nakache
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