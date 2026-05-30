Le candidat à la présidentielle et secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal salue ses sympathisants et des membres du gouvernement alors qu'il arrive à son premier meeting de campagne au Paris Expo Porte de Versailles, à Paris. IMAGES
Présidentielle: Gabriel Attal arrive à son premier meeting de campagne à Paris
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