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Journée mondiale des océans: un pilier du climat à protéger

information fournie par France 24 08/06/2026 à 19:47

En cette journée mondiale des Océans, 29 chercheurs de 14 pays ont publié la 2è édition du baromètre Starfish sur la santé des fonds marins. Un outil créé l'an dernier à la conférence de Nice. Les scientifiques notent une dégradation des différents indices et dénoncent des pressions humaines accrues sur les océans. Ils s'inquiètent aussi de la politique de l'administration américaine qui supprime des outils de surveillance des océans tant dans l'Atlantique que dans le Pacifique.

Environnement

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