Plusieurs milliers de manifestants, dont le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, se sont réunis jeudi à Marseille, à l'appel d'un mouvement national de grève.
Journée de mobilisation: rassemblement sur le Vieux-Port à Marseille
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro