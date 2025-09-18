 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Journée de mobilisation: rassemblement sur le Vieux-Port à Marseille

information fournie par AFP Video 18/09/2025 à 14:47

Plusieurs milliers de manifestants, dont le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, se sont réunis jeudi à Marseille, à l'appel d'un mouvement national de grève.

1

