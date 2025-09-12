Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici très limitée, suscitant les craintes des défenseurs de l'environnement.
Avec l'accord UE/USA, les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe ?
