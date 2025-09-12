Vers une tension mondiale sur les taux d’intérêt ?

Alors que la France emprunte aujourd'hui au même taux que l'Italie et que les agences de notation menacent, la question de la soutenabilité de la dette publique revient sur le devant de la scène. Un phénomène qui dépasse largement l'Hexagone : aux États-Unis, la Fed temporise face à une inflation qui repart, tandis que le marché du travail ralentit. Quel impact sur les taux, la demande de crédit corporate et l'attractivité des obligations d'entreprise ? Décryptage avec Laurent Calvet, Directeur de la gestion obligataire et Directeur Adjoint des stratégies de marchés de capitaux.