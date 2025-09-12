 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vers une tension mondiale sur les taux d’intérêt ?
information fournie par Boursorama 12/09/2025 à 13:58

Alors que la France emprunte aujourd'hui au même taux que l'Italie et que les agences de notation menacent, la question de la soutenabilité de la dette publique revient sur le devant de la scène. Un phénomène qui dépasse largement l'Hexagone : aux États-Unis, la Fed temporise face à une inflation qui repart, tandis que le marché du travail ralentit. Quel impact sur les taux, la demande de crédit corporate et l'attractivité des obligations d'entreprise ? Décryptage avec Laurent Calvet, Directeur de la gestion obligataire et Directeur Adjoint des stratégies de marchés de capitaux.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

