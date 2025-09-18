Des manifestants bloquent le lycée Maurice Ravel à Paris alors que des mobilisations sont prévues partout en France en cette journée de grève à l'appel des syndicats. IMAGES
Manifestations: blocage du lycée Maurice Ravel à Paris
