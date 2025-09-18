Le cortège de manifestants s'élance à Lyon lors de la journée de mobilisation visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. IMAGES
Journée de mobilisation: le cortège s'élance à Lyon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro