"C'est toujours des menaces. C'est jamais de nous donner un peu d'avenir, un peu d'espoir. Et en ce moment, on a quand même un peu besoin d'espoir", a confié une manifestante jeudi à Paris.
Journée de mobilisation à Paris: "On a besoin d'espoir"
