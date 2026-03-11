A la Une de la presse, ce mercredi 11 mars, la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, avec l’intensification des frappes israélo-américaines contre l’Iran et le Liban. La façon dont la flambée des cours du pétrole et du gaz provoquent un retour en grâce du nucléaire en Europe. L’investiture, aujourd’hui, du nouveau président d’extrême-droite au Chili. Et un pari sportif assez fou.
José Antonio Kast, et les "fantômes noirs" de la dictature chilienne
