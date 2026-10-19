Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a été pris à partie dimanche par un député écologiste parisien lors d'une visite au commissariat de police de Paris-centre au lendemain des violences qui ont émaillé la manifestation du 17 octobre.
Jordan Bardella pris à partie par un député écologiste
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