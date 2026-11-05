Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se poursuivent au Sénégal. L'équipe masculine du pays hôte ont créé la sensation en futsal face au Panama. Notre correspondante Sarah Sakho revient sur cette folle rencontre et nous donne les autres temps forts de la compétition.
JOJ : match fou entre le Sénégal et le Panama en futsal
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