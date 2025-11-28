Au Japon, l'acteur Johnny Depp est venu inaugurer une exposition intitulée "A Bunch of Stuff", regroupant une soixantaine de ses œuvres - dessins, peintures, photos - réalisées sur trois décennies.
Johnny Depp expose ses œuvres à Tokyo
