Les dirigeants des plus grandes économies du monde se réunissent samedi et dimanche à Johannesburg, pour le premier sommet du G20 organisé en Afrique. Boycott américain, priorité à la lutte contre les inégalités ... voici l'essentiel à savoir sur ce sommet inédit.
Johannesburg: premier sommet du G20 en Afrique, boycotté par Trump
