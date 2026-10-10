Deux ans avant les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028, la française Sophie Caverzan rêve tout haut d'une première médaille paralympique. Après avoir échoué dans sa quête à Paris en 2024, elle continue sa préparation. Déjà médaillée de bronze aux championnats du monde en 2023, et trois fois vice-championne d'Europe, la Française de 31 ans doit pourtant continuer de travailler en parallèle de ses entraînements quotidiens car la majorité des para athlètes manquent encore de soutien.
Jeux paralympiques : l'ambition sans limite de Sophie Caverzan en para taekwondo
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