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Jeux paralympiques : l'ambition sans limite de Sophie Caverzan en para taekwondo

information fournie par France 24 10/10/2026 à 22:28

Deux ans avant les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028, la française Sophie Caverzan rêve tout haut d'une première médaille paralympique. Après avoir échoué dans sa quête à Paris en 2024, elle continue sa préparation. Déjà médaillée de bronze aux championnats du monde en 2023, et trois fois vice-championne d'Europe, la Française de 31 ans doit pourtant continuer de travailler en parallèle de ses entraînements quotidiens car la majorité des para athlètes manquent encore de soutien.

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