Dans ce magazine, nous revenons sur la mobilisation lycéenne, avec une question essentielle sur le maintien de l'ordre tel qu’il existe aujourd’hui dans notre pays. Le recours à des armes intermédiaires comme les grenades ou les tireurs de balle de défense, questionne. Les blessures infligées à des adolescents ont choqué et inquiété jusqu'aux Nations Unies. Nos invités cette semaine : Layla Ahelmarani, mère d’une élève de seconde, scolarisée au lycée Lecorbusier à Aubervilliers, et Axel Ronde, président et porte-parole du syndicat de police CFTC.
Mobilisation lycéenne : l'ONU "inquiète" face aux violences policières
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