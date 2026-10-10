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Mobilisation lycéenne : l'ONU "inquiète" face aux violences policières

information fournie par France 24 10/10/2026 à 17:44

Dans ce magazine, nous revenons sur la mobilisation lycéenne, avec une question essentielle sur le maintien de l'ordre tel qu’il existe aujourd’hui dans notre pays. Le recours à des armes intermédiaires comme les grenades ou les tireurs de balle de défense, questionne. Les blessures infligées à des adolescents ont choqué et inquiété jusqu'aux Nations Unies. Nos invités cette semaine : Layla Ahelmarani, mère d’une élève de seconde, scolarisée au lycée Lecorbusier à Aubervilliers, et Axel Ronde, président et porte-parole du syndicat de police CFTC.

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1 commentaire

  • 18:11

    que vient faire l' Onu......basta!!!!!

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