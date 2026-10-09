Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi la juriste Navi Pillay, juriste sud-africaine qui a lancé un plaidoyer pour le droit international, auquel elle a consacré une grande partie de sa vie.
Le Nobel de la paix à la Sud-Africaine Navi Pillay
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