Aurélie Richard et Jules Segers ont décroché respectivement l'argent et le bronze sur le super-G. La France porte son nombre de médailles à cinq.
Jeux paralympiques : Jules Segers et Aurélie Richard médaillés en ski alpin
