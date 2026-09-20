Deux semaines après le triomphe de l'AfD en Saxe-Anhalt, les résultats des scrutins régionaux à Berlin et dans le Mecklembourg-Poméranie Occidentale confirment la percée de l'extrême droite en Allemagne. C'est une débâcle pour la CDU du chancelier Friedrich Merz, qui a reconnu son échec parlant de "catastrophe", mais qui garde le cap, promettant de poursuivre les réformes engagées. Jeannette Süß (du comité d'études des relations franco -allemandes de l'IFRI) était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Jeannette Süß : "il y a dans les territoires de l'ex-RDA, un sentiment de ne pas être écoutés"
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