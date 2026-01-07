Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot reçoit son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar au Quai d'Orsay à Paris pour une rencontre sur le thème du renforcement des relations UE-Inde et les enjeux dans l’Indopacifique. IMAGES
Jean-Noël Barrot reçoit le ministre des Affaires étrangères indien
