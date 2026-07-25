La star américaine de basket LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il rejoignait les 76ers de Philadelphie pour une 24e saison dans le championnat nord-américain.
NBA: LeBron James annonce qu'il rejoint les 76ers de Philadelphie
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