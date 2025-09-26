"Je pense que nous avons un accord" sur Gaza, a dit Donald Trump vendredi, qui a présenté cette semaine un nouveau plan de paix à plusieurs dirigeants musulmans ainsi qu'au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
"Je pense que nous avons un accord" sur Gaza, dit Trump
