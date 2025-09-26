Une fresque représentant Charlie Kirk, l’influenceur d’extrême droite assassiné le 10 septembre, est apparue ce vendredi sur un mur de la capitale serbe, Belgrade. La fresque a été financée par le Centre pour la Stabilité Sociale, une association proche du parti du président serbe Aleksandar Vucic, qui a salué cette semaine la mémoire de Charlie Kirk lors d’un discours à l’ONU.
Une fresque à l’effigie de Charlie Kirk recouvre un mur de Belgrade
