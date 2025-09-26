Une centaine d'agriculteurs se sont installés tôt vendredi devant le château de Versailles, répondant à l'appel de mobilisation nationale contre le projet d'accord commercial Mercosur lancé par la première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs.
Devant le château de Versailles, une centaine d'agriculteurs alertent contre le Mercosur
