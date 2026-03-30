Les 24 Heures du Mans… sur des chaises de bureau. C'est le principe du Grand Prix ISU-1, qui se tient à Kyotanabe, au Japon. Par équipes de trois, ils se relaient pendant deux heures pour enchaîner un maximum de tours en chaise de bureau.
Japon: un grand prix... sur chaises de bureau
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