Japon: Sanae Takaichi élue à la tête du parti au pouvoir, devrait diriger le pays

information fournie par AFP Video 04/10/2025 à 10:18

Sanae Takaichi, une nationaliste radicale, remporte l'élection interne pour diriger le Parti Libéral-Démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, et devrait à ce titre devenir prochainement la première femme Première ministre du Japon. Elle s'est imposée face à l'inexpérimenté, mais très médiatique ministre de l'Agriculture, Shinjiro Koizumi, fils d'un ancien premier ministre. IMAGES

1

