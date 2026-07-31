Les populations locales peinent à retrouver une vie normale après qu'un violent séisme a détruit des habitations dans la région de Kumamoto, au sud-ouest du Japon. Cinq personnes ont été confirmées mortes et quatre autres sont portées disparues à l'usine de Nippon Paper Industries, située dans la ville de Yatsushiro.
Japon: dégâts importants après le séisme meurtrier dans le sud-ouest
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