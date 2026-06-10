À l'occasion de son entrée en Bourse prévue le 12 juin, SpaceX espère lever 75 milliards de dollars et atteindre une valorisation de près de 1 800 milliards de dollars, ce qui en ferait l'introduction boursière la plus importante de l'histoire. L'opération est très attendue par les investisseurs, mais également redoutée par certains en raison du manque de rentabilité de la compagnie d'Elon Musk.
J-2 avant l'entrée en Bourse de SpaceX
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