Le carnaval de Venise a fermé ses portes mardi avec la "fête des Marie", un défilé de gondoles sur le Grand Canal et la présentation de la "Maria", une jeune femme élue "reine" du carnaval 2026.
Italie: défilé de gondoles et "fête des Marie" pour la clôture du carnaval de Venise
