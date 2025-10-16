Des dizaines de personnes ont participé mercredi à la procession funéraire de l'Israélien Guy Illouz, enlevé le 7 octobre 2023 par le Hamas et dont la dépouille a été restituée lundi à la faveur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Israël: procession funéraire de Guy Illouz, otage mort à Gaza
