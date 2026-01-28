Des centaines de personnes se sont rassemblées mardi sur la place des Otages, à Tel-Aviv, alors que l’horloge comptant les jours de détention des otages à Gaza s’est arrêtée, après le retour de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage.
Israël: l'horloge de Tel-Aviv comptant les jours de détention des otages s'arrête
