Des panaches de fumée s'élèvent alors que des frappes israéliennes touchent la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, et ses environs. L'armée israélienne a appelé mercredi à l'évacuation de la ville de Tyr et ses environs dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours. IMAGES
Israël frappe la ville de Nabatieh au sud du Liban
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