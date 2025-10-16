La famille, les amis et des militaires ont enterré jeudi le soldat israélien et otage Tamir Nimrodi, tué à Gaza et âgé de 18 ans lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Sa dépouille avait été rapatriée en Israël mardi soir après l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas.
Israël enterre Tamir Nimrodi, soldat et otage tué à Gaza
