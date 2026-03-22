Des immeubles résidentiels détruits à Arad, dans le sud d'Israël, après des frappes iraniennes qui ont fait au moins 84 blessés, dont dix grièvement.
Israël: des immeubles résidentiels endommagés après des frappes iraniennes sur Arad
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